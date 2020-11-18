اليوم السابع
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ضبط 2 طن أسماك مملحة مجهولة المصدر في الفيوم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:57 م
ضبط 2 طن أسماك مملحة مجهولة المصدر في الفيوم أسماك ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ الفيوم رباب الجالي

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شرطة شرطة التموين بالفيوم في ضبط أكثر من 2 طن أسماك مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك بحيازة سائق بالفيوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الغش الغذائى والسلع مجهولة المصدر.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (2طن و 500 كيلو جرام "أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية") محملة على سيارة نقل قيادة (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) حال سيره بطريق أسيوط الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات ، وأنه كان قادماً من محافظة أسوان متجهاً لتوصيلها لإحدى المحلات بالقاهرة تمهيداً لبيعها.

 

 


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