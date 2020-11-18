ضبط شخص استولى على أسطوانات بوتاجاز مدعمة بقيمة 115 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1288) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (8,45 طن "هياكل دواجن – مقطعات وفيليه دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة،بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية .

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة ) لتصرفه فى ( 16,2 طن "دقيق بلدى مُدعم" قدرت بحوالى 88,290 جنيه) ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز مستولى على أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل، وضبط (1,94 طن "سكر تموينى مدعم" مخصص للبطاقات التموينية قدرت قيمتها بـ16.490 جنيه عقب تجميعها لإعادة تعبئتها كسكر حر – 100 كيلو جرام "سكر تموينى مُدعم" مُعاد تعبئته داخل عبوات مقلدة "سكر حر" خلافاً للحقيقة) .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط (قائد سيارة "نقل") حال سيره بمحافظة الشرقية ، وبحوزته (70 إسطوانة بوتاجاز "صغير الحجم") قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى .. قدرت قيمتها بـ(9,450 جنيه) وأقر بتحصله عليها من حصة أحد المستفيدين من مشروع شباب الخريجين ونطاق توزيعه بمنطقة مشتول السوق بمحافظة الشرقية وبالإستعلام من المصنع عن الكميات المنصرفة إليه تبين أنه تم صرف كمية قدرها (590 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) خلال شهر نوفمبر الجارى قدرت قيمتها بـ(79,650 جنيه) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها للمتهم ، وضبط (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز) كائن بمحافظة الإسكندرية .. لتصرفه فى (852 إسطوانة بوتاجاز "صغيرة الحجم") ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى .. قدرت قيمتها بـ (115,020 جنيه) .

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (10) قضايا بإجمالى مضبوطات (17,587 عبوة سجائر – 26,5 طن "مواد خام" مستلزمات لإنتاج المعسل – 150 كيلو جرام "معسل" منتج نهائى) .