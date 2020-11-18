ضبط جدار أثري بكتابات هيروغليفية ونقوش أسف منزل مواطن بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الآثرية، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين على أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص ، ونجله "سائق" - مُقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بالحفر خلسة بمسكنهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن إستهداف وضبط المتهم الأول حال تواجده بالمنزل المشار إليه ، وعثر على (حفر مستطيل الشكل بأبعاد" 3 أمتار × 4 أمتار ، وعمق 4 أمتار " ينتهى بسرداب على جانبيه أجزاء من جدار آثرى مدون عليه بعض الكتابات الهيروغليفية والنقوش والرسومات) ، وكذا (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر)، وبمواجهته إعترف بالحفر خلسة بمسكنه بالإشتراك مع نجله الهارب بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

بإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار المنطقة .. أفادوا بأن الحفر بقصد البحث عن الآثار ، وآثرية الجدار الذى يعد كشف آثرى يرجع للعصر الفرعونى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى ضبط المتهم الهارب.