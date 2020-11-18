صيانة دورية لأعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة بالشرقية .. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تكثف الأجهزة التنفيذية أعمال صيانة ومراجعة كفاءة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة بمحافظة الشرقية وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان عمل مكونه من مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور على أعمده الإناره ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك، تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء مشدداً على سرعه اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الإنارة امام عبور المواطنين وحركة السيارات.

وقام اللواء ضياء ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة بمدينة فاقوس حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الدروس - فريد الطاروطى - كفر محمد إسماعيل - منطقة كشك صلاح الطاروطى - بورسعيد - خلف نادى التطبقيين - الانتاج - المدخل الرئيسى للمدينه حتى مزلقان الفدادنه - المنشيه الجديده - ترعة الديدامونيه - صيانه داخل مبنى الرى - السيد حسين - كشك صيدناوى - المكتبه العامه ) وذلك باستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز حفاظاً على سلامة وإرواح المواطنين .

وأشرفت ثناء فوزى رئيس حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع هندسة كهرباء غرب الزقازيق إلى أعمال إحلال وتجديد إحدى الأعمدة بشارع جاد الله بقسم الإشارة، كما يواصل قسم الإنارة بالحى بمراجعة كشافات الإنارة بنطاق الحي.

وقام محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة قسم الإنارة على أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق شلشمون امتداد طريق كفر شعبان وذلك ضمن خطة تغيير الأعمدة المتهالكة وعمل الصيانة اللازمة لجميع أعمدة الإنارة، لحماية أرواح المواطنين.

وتابع المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أعمال مراجعة كفاءة الإنارة العامة بالمدينة و بالوحدة المحلية صفط زريق، بالتنسيق مع قسم الإنارة بالوحدة باستكمال تغطية الفتحات بأعمدة الإنارة وصيانتها وإزالة النزلات وتغيير العوازل التالفة.



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