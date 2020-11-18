شكوى من تراكم مياه الأمطار فى شارع الدراسات بالمنصورة.. ورئيس المدينة يرد

كتب - محمود أحمد عطا الدقهلية شريف الديب

أرسل القارئ أحمد رشدي شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، من غرق شارع الدراسات بمدينة المنصورة، بسبب الأمطار وتحولت الأرض إلى بركة مياه، بسبب عدم وجود صرف في البلوعات لمياه الأمطار.

وقال القارئ عبر رسالته لـ"اليوم السابع": "نعانى من تجمع مياه الأمطار بشارع الدراسات بمدينة المنصورة، ولا يوجد بالوعات لتصريف هذه المياه"، وناشد القارئ إرسال عربة شفط المياه نظرًا لوجود تجمعات مياه كثيرة.

ومن جانبه، أفاد مكتب الإعلام بمحافظة الدقهلية، بأنه بشأن شكوى القارئ أحمد رشدي، والتى نشرت عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، من غرق شارع الدراسات بمدينة المنصورة، بسبب الأمطار وتحولت الأرض إلى بركة مياه، بسبب عدم وجود صرف، حيث أفاد محمد بسيونى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، بأنه تم كسح كافة المياه المتراكمة، والشارع المذكور به بالوعات مطر، ولكن نظرا لكثافة الأمطار والضغط على شبكة الصرف الصحى، فهناك نقطة منخفضة تم تجمع المياه بها، وتم التعامل معها، وبعد بضع ساعات انخفض المنسوب وتم تصريف المياه بالمنطقة المذكورة بالكسح وعادت الحياة إلى طبيعتها.

للتواصل مع القارئ : 01002212927



تراكم مياه الامطار (1)



تراكم مياه الامطار (2)



تراكم مياه الامطار (3)

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.