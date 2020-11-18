اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سياسيون يطالبون جونسون باعتماد "4 أيام عمل" لدعم الاقتصاد خلال أزمة كورونا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:33 م
سياسيون يطالبون جونسون باعتماد "4 أيام عمل" لدعم الاقتصاد خلال أزمة كورونا بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كتب سياسيون من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا خطابًا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يطالبون فيه بأربعة أيام في الأسبوع ليتم تنفيذها "الآن" حتى تتمكن البلدان من بدء عملية مكافحة العواقب الاقتصادية لوباء كورونا، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

 

وجاء في الرسالة التي تم إرسالها أيضًا إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة آخرين، أن تقليل ساعات العمل سيحسن الصحة العقلية للناس.

 

كما سلط الضوء على "الفرصة" التي كان على القادة إعادة التفكير في أنماط العمل والمساعدة على تقليل استخدام الطاقة في محاولة لمعالجة أزمة المناخ، وأشارت المجموعة الى انه تم استخدام ساعات عمل أقصر في أوقات الأزمات والركود الاقتصادي على مر التاريخ كوسيلة لمعالجة المشكلة عن طريق اعتماد عدد ساعات عمل أقصر دون خسارة في الأجور.

 

تكثفت الدعوات إلى المملكة المتحدة لإطلاق أسبوع عمل مكون من أربعة أيام خلال العام الماضي، لا سيما في الأشهر الأخيرة بعد أن أدى جائحة فيروس كورونا إلى استبدال روتين العمل المعتاد للناس بإجراءات جديدة للعمل من المنزل.

 

في شهر يوليو الماضي، أصدر مركز أبحاث تقريرًا تضمن نتائج مماثلة، حيث افاد أن أربعة أيام في الأسبوع ستؤدي إلى إنفاق الناس المزيد من الأموال في يوم إجازتهم مما يؤدي إلى وجود حركة أكبر بالنسبة للبيع والشراء مما سيساعد الاقتصاد البريطاني للتغلب على تداعيات كورونا.

 

قال ويل سترونج وهو أحد الخبراء إنه مع استمرار المعاناة الاقتصادية للشركات يلزم وجود استراتيجيات جريئة لدعم الاقتصاد وصياغة عملية تعافي تعطي الأولوية للعمل، قائلا: "بدلاً من دعم اقتصاد متعثر بالفعل، يمكن للحكومة أن تعمل على توفير الوظائف وخلق أنماط عمل مرغوبة أكثر في المستقبل."

 

ومن جانبه، لم يرد جونسون بعد على الرسالة، ما يضيف إلى الضغط المتزايد الذي يتعرض له رئيس الوزراء في الأشهر الأخيرة للتفكير على الأقل في أربعة أيام في الأسبوع، حيث تشير استطلاعات الرأي السابقة إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور البريطاني سيدعمون هذه الخطوة لتقديم ساعات عمل مخفضة عبر العديد من الصناعات.


المملكة المتحدة

بوريس جونسون

بريطانيا

كوروناـ رئيس الوزراء البريطاني

وباء كورونا

حكومة المملكة المتحدة

الاقتصاد البريطاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريطانيا تطور "المخلاب" أول قمر صناعى مصمم للتخلص من النفايات الفضائية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:00 ص

تسجيل 598 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 10:23 م

التعقيد يسيطر على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.. فرنسا تلمح إلى إمكانية إلغاء المؤتمر الدولى للبنان أواخر نوفمبر.. وسفير بريطانيا ببيروت يطالب بسرعة تشكيل الحكومة لمعالجة الأزمات وإعداد موازنة العام المقبل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:30 م

وزير بريطانيا يؤكد رغبة بلاده بالتوصل إلى اتفاق تجارة مع كندا بحلول نهاية العام

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة