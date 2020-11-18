سكرتيرة أريزونا بعد تعرضها لتهديدات: أفعال مقيتة

كتب أحمد عرفة

أصدرت سكرتيرة ولاية أريزونا، كايتي هوبز، بيانا بعد تعرضها وعائلاتها ومكتبها لتهديدات مستمرة ومتصاعدة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال مقيتة، خصوصا لأنها موجهة لأسرتها وفريق عملها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت سكرتيرة ولاية أريزونا، أنها كانت متحضرة لهذه التهديدات العنيفة. متابعة: لقد عملت كموظفة خدمات اجتماعية لسنوات عديدة، وأتوقع ردة الفعل هذه من قبل بعض الأشخاص الذين يشعرون بالغضب والعجز، لافتة إلى أن هذه التهديدات تظهر مشاكل أكثر عمقا في ولايتنا وبلدنا، مثل التقويض المستمر والممنهج للثقة في بعضنا البعض وفي عمليتنا الديمقراطية.. أريزونا تستحق أن تكون الانتخابات آمنة ومضمونة.

ودعت سكرتيرة ولاية أريزونا، القادة الآخرين في أمريكا، بمن فيهم حاكم الولاية الذي ساهم صمته في الاضطرابات المتزايدة، إلى الدفاع عن الحقيقة.