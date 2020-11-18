سائق توك توك مخالف يشهر سلاح للشرطة أثناء محاولتهم ضبطه بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

ضبطت أجهزة الأمن سائقين توك توك مخالفين، بعدما أشهر أحدهما سلاح أبيض محاولا التعدي على رجال الشرطة.

وتداولت والدة أحد سائقي "توك توك" فيديو على السوشيال تستغيث من خلاله للإفراج عن نجلها، مدعيةً تعرضه للإهانة من قِبل رجل شرطة بالتعدى عليه أثناء تنفيذ حملة مرورية بمنطقة العمرانية بالجيزة.

بالفحص إتضح أنه أثناء قيام قوة من مرور الجيزة بحملة بشارع ترعة الزمر وأثناء محاولتهم ضبط مركبتان "توك توك" (مخالفين وبدون تراخيص) قاما سائقيها "لهما معلومات جنائية" بإحداث حالة من الهياج بالطريق العام وأشهر أحدهما سلاح أبيض محاولاً التعدى على القوة، وتم السيطرة عليهما، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيق.. وتم التأكيد على عدم صحة ما ورد بالإضافة إلى عدم إرتكاب أحد رجال الشرطة أية تجاوزات قِبل المتهمين وأن ضبطهما جاء فى الإطار القانوني.