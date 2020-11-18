رئيس مدينة إسنا يكشف تفاصيل الإنشاءات بمشروعات الكهرباء والكبارى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر إقامة عدد من المشروعات الهامة والقومية لخدمة المواطنين بمختلف جوانب الحياة اليومية، حيث يتم توفير كافة الدعم للمواطنين بمشروعات كهرباء وكبارى وتمهيد للطرق وفتح طرق جديدة وغيرها من المشروعات الهامة التى تتم على مدار الساعة فى محافظة الأقصر.

ويقول المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى عدد من المشروعات القومية لخدمة المواطنين بشتى المجالات ودعم حركة المرور وتخفيف التزاحم، حيث يتابع بصورة يومية العمل بتلك المشروعات الهامة فى ظل توجيهات الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء المشروعات القومية وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية.

وتشمل قائمة المشروعات القومية بمدينة إسنا، عمليات إنشاء لوحتين توزيع الكهرباء الأولى بمنطقة الطوايع بمدينة إسنا والتى تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 250 لسنة 2008 على مساحة 1500م2 بتكلفة 55 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك.ف.أ)، وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربى ببندر إسنا وقرى الجبل وقرى جنوب إسنا، والثانية لوحة توزيع كهرباء الدير التى تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 455 لسنة 2001 على مساحة 250م2 بتكلفة 75 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك.ف.أ) وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربى بقرى شرق إسنا بداية من الشغب شمالا حتى الحلة جنوباً.

كما يجرى العمل فى إنشاء "كوبرى الطوايع" أعلى ترعة الرمادى والجارى إنشاؤه بعرض 10 م وحمولة 70 طنا بتكلفة 5 ملايين تقريبا ليكون محور بديل لدخول مدينة إسنا من الناحية الغربية واستحداثا لشوارع جديدة وبديلة، لفك الاختناق بقلب إسنا، وتم توجيه رئيس المركز الإدارة الهندسية والأملاك بإزالة المعوقات بالطريق الشرقى لترعة أصفون أمام لوحة توزيع الكهرباء وتوسعة الشارع لإدراجه بخطة الرصف ليكون بديلا للطريق النمسا الغربى، ورصد أعمدة إنارة لهذا الطريق.

أما الكوبرى الثانى بالمدينة هو "كوبرى المشاة" الجارى إنشاؤه بجوار موقف الأقاليم أعلى ترعة اصفون والذى سيتم إنشاؤه بعرض 2م وحمولة 30 طنا بتكلفة 2 مليون تقريبا لربط الجانب الشرقى بالجانب الغربى وسهولة الوصول لموقف الأقاليم وتسهيل على المواطنين لانتقال بين مواقف السيارات.



العمل فى إنشاء كوبرى الطوايع أعلى ترعة الرمادي



إنشاء لوحتين توزيع الكهرباء الأولى بمنطقة الطوايع بمدينة إسنا



انشاءات كوبرى الطوايع بمدينة اسنا



جانب من مشروعات الكهرباء بمدينة اسنا



رئيس مدينة إسنا يتابع العمل بالمشروعات القومية



لوحة توزيع كهرباء الدير التي تم إنشاؤها باسنا