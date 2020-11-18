دراسة تؤكد ارتفاع عدد جرائم القتل ضد السود في إنجلترا 5 مرات عن البيض

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر بحث جديد بين عامي 2000 و 2020، أن السود في إنجلترا وويلز هم أكثر عرضة بخمسة أضعاف من البيض ليكونوا ضحايا جرائم القتل، وفقا لصحيفة الجارديان. وحللت الدراسة معدل القتل لكل100 ألف شخص من مجموعات عرقية مختلفة في إنجلترا وويلز، ووجدت أنها تقلبت على مدار العشرين عامًا الماضية.

في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، كان عدد القتلى من السود في ذروته وبلغ 10 أشخاص لكل 100 الف من السكان. ثم انخفض المعدل إلى ثلاثة أشخاص لكل 100 الف، وبدأ في الزيادة من عام 2013.

وقدر أحدث تحليل أن معدل جرائم قتل السود هو خمسة لكل 100 ألف شخص ، لكنه كان أعلى بالنسبة للشباب السود الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا ، والذين كانوا خلال العشرين عامًا الماضية أكثر عرضة للقتل من نظرائهم البيض بنسبة 10.6 مرة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ذلك قد زاد ، وفي 2018-2019 كان الشباب السود أكثر عرضة للقتل 24 مرة من الشباب البيض.

لم يتمكن فريق كامبريدج من الإجابة بالضبط عن سبب وجود مثل هذا التفاوت ولكن اكدوا إن هناك عدة عوامل ، بما في ذلك آثار التقشف والفقر والعنصرية.

ودعت الدراسة إلى زيادة استخدام الأدلة في اتخاذ قرارات حفظ الأمن، وورد فيها: "تتطلب أعمال الشرطة أدلة موثوقة ، ويعد تغيير مستويات المخاطر جزءًا حيويًا من أعمال الشرطة الوقائية. تبين لنا الإحصاءات البسيطة أن مخاطر أن تصبح ضحية جريمة قتل بعيدة كل البعد عن التكافؤ .. نحن بحاجة إلى مزيد من تحليل البيانات من هذا النوع لإعلام تخصيص موارد الشرطة ، وتعزيز حوار أكثر استنارة بالحقائق مع المجتمعات في جميع أنحاء البلاد."