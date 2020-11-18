تدريب الفرق الطبية للتعامل مع مصابى فيروس كورونا فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

اتخذت محافظة الغربية العديد من الإجراءات الوقائية للحد والوقاية من تفشى فيروس "كورونا" والسيطرة عليه، ومن الخطوات الرئيسية للوقاية من الفيروس تدريب الفرق الطبية على بروتوكول التعامل مع مصابى فيروس كورونا كيفية مواجهة الفيروس.



وأصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتعميم البروتوكول وشرحه بمنتهى الدقة، والتأكيد على بداية العمل والالتزام به، والعمل بأسلوب علمى فى تنظيم الملفات الطبية وطرق مكافحة العدوى.



وكذلك رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة أى حالات مصابة بفيروس كورونا؛ منها التدريب على البروتوكول الجديد للتعامل مع المرض، حيث عقد اليوم العلمى والتدريب على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرض كوفيد 19 فى مركز التدريب بالإمبابى، وذلك لمديرين مستشفيات الحميات وأطباء من مستشفيات الحميات بالغربية وكفر الشيخ والدقهلية.



وألقى فريق من وزارة الصحة المحاضرات؛ منهم الدكتور ايهاب كمال مستشار وزير الصحة ومدير عام الحميات بالوزارة، والدكتور أحمد شوقى أستاذ الصدر وعضو الهيئة العلمية بالوزارة، والدكتورة ناهد محمود وأحمد سليم ومسئولين فى مكافحة العدوى والجودة بالوزارة؛ يرافقهم الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالغربية، ود.رشا حمودة مدير إدارة التدريب بالمديرية.