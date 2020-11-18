تحرير 1507 مخالفات مرورية بكفر الشيخ والمحافظ يشدد على تطبيق القانون

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير لإدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1507 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ ،سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق ،وتم ضبط 12مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 58 مخالفة دراجة نارية، و75 مخالفة انتظار خاطئ، و37 مخالفة سير بدون تراخيص، و25 بدون رخص قيادة،و12 بدون رخص تسيير، و4 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، ومخالفة تلف اطارات و1287 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.