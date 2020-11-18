تحرير 14 محضر خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية بدلنجات البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار للحملات التموينية التى تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية.

وأسفرت الحملة التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزى الدلنجات وكوم حمادة بالتنسيق مع الإدارة التموينية بها عن تحرير عدد 14 محضر بالدلنجات، وضبط مصنع تعبئة مطهرات بدون ترخيص بكوم حمادة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بيئة للمصنع واستخراج قرار غلق للمصنع.

ومن جانب آخر، وجه محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف الحملات لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه ضد المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الاشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 320 حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك بشوارع وميادين دمنهور، وإزالة عدد 35 حالة إشغال الطريق بشوارع مدينة حوش عيسى ، وبكفر الدوار تم إزالة الإشغالات بعدد من شوارع ومناطق المدينة، من بينها مناطق السناهرة، الادكاوي، أنطوديناس، وشوارع بيع المصنوعات، عزيز المصري، والإدكاوي"، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.