اليوم السابع
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تجديد حبس متهم بقتل موظف عاتبه لتصويره فتيات أثناء خروجهن من الدرس بالقليوبية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:53 ص
تجديد حبس متهم بقتل موظف عاتبه لتصويره فتيات أثناء خروجهن من الدرس بالقليوبية حبس _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر قاضى المعارضات بمحكمة كفر شكر في القليوبية، بتجديد حبس "محمد ج ع" 23 عاما، المتهم بقتل "صلاح ع" 57 عاما، مدير مركز شباب بدائرة مركز كفر شكر، خلال معاتبة الأخير له على تصوير طالبات أثناء خروجهن من درس خصوصى بجوار منزله، مستخدما سلاحا أبيض "مطواة"، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية.

وكانت قرية كفر عزب غنيم التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، شهدت الأربعاء الماضى، جريمة قتل بشعة حيث قتل عاطل "مدير مركز شباب" طعنا بسكين، بسبب تصوير المتهم عددا من الطالبات أثناء خروجهن من درس خصوصى بمنزل بجوار الضحية، فحدثت مشاجرة أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، جرى خلالها طعنه بسلاح أبيض وسقط قتيلًا فى الحال.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد مقتل "صلاح.ع .ط"، مدير مركز شباب، في مشاجرة مع "محمد.ج.ع"، 23 عاما عاطل، ووالدته، بقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر، وحدوث حالة هياج داخل القرية.

وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والعقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، والمقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم كفر شكر، أنه أثناء عتاب المجني عليه للمتهم، بتصويره طالبات خلال خروجهم من درس خصوصى مع زوجته، داخل منزل ملاصق لمنزل المتهم، فحدثت مشاجرة أخرج على إثرها المتهم سكينا وطعن المجني عليه عدة طعنات حتى أرداه قتيلًا فى الحال وإصابة نجله، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى فى حالة خطيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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