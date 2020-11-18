بلجيكا تسجل 2734 إصابة جديدة و223 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

بروكسل (أ ش أ)

سجلت بلجيكا 2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة لينخفض متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 4 ألاف و804 إصابات من 8 إلى 14 نوفمبر الجارى بنسبة 39% عن الأسبوع الماضي.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)، وفقا لقناة (آر تى بى إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات تمثل انخفاضًا بنسبة 19.5% عن فترة الأيام السبعة السابقة، موضحًا أن معدل دخول المستشفيات بلغ 364 حالة يوميا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع متوسط حالات الاستشفاء اليومية الجديدة إلى 405.7 بانخفاض 23% عن الأسبوع السابق.

وأشار المعهد إلى خروج 650 شخصًا من المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا 1359 مريضًا في المستشفيات البلجيكية لإصابتهم بكوفيد-19 بينهم 189 في العناية المركزة، مضيفًا أنه تم تسجيل 223 حالة وفاة جديدة مرتبطة بـ كوفيد –19.

يذكر أنه منذ ظهور وباء كورونا في بلجيكا، توفي 14 ألفًا و839 شخص حتى الآن بينهم أكثر من 5 ألاف خلال الموجة الثانية.



