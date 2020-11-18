اليوم السابع
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بلاغ يطالب بمنع المتهم بإجبار طفلة على تعاطى الحشيش والاعتداء عليها من السفر

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:34 م
بلاغ يطالب بمنع المتهم بإجبار طفلة على تعاطى الحشيش والاعتداء عليها من السفر جانب من الواقعة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تقدم ياسر قنطوش المحامي ببلاغ للنائب العام طلب فيه بمنع "إ.س.س" والمتهم بإجبار طفلة على تعاطي الحشيش وملامسة مناطق حساسة من جسدها بشكل يمثل انتهاك لحقوقها، من السفر؛ خوفًا من هروبه ولحين انتهاء التحقيقات معه.

واتهم البلاغ الذى حمل رقم 14126 سنة 2020 عرائض النائب العام "إ.س.س" تعاطيه مخدر الحشيش وإعطاء تلك السيجارة لطفلة صغيرة وتصويرها في ذلك الوضع المخل، وهو يضع سيجارة الحشيش في فمها مما يثير غضب الجميع لانتهاكه حقوق الطفلة الصغيرة.

وتابع البلاغ، أن المشكو في حقه تعدى على الطفلة بشكل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة مع ظهوره بدون ارتداء ملابس أثناء قيامه بذلك الفعل المشين.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة، بتهمة انتهاك حقوق الطفلة الصغيرة، وتصويرها في وضع مخل بالآداب العامة في المجتمع المصرى.


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النائب العام

تعاطى الحشيش

طفلة الحشيش

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