برج خليفة يضىء بألوان العلم العمانى احتفالا باليوم الوطنى للسلطنة.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

احتفلت إدارة برج خليفة فى دولة الأمارات العربية المتحدة، والذى يعد أطول بناية فى العالم، باليوم الوطنى العمانى الذى يوافق اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر كل عام، حيث تلون البرج الأطول فى العالم بعلم سلطنة عمان، متمنياً لهم مزيد من التقدم والرخاء.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرج عبر انستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه البرج وهو ينير بألوان العلم العمانى، وكتبت " فى اليوم الوطنى العمانى، نضىء برج خليفة بعلمهم لنشارك أشقائنا فى السلطنة احتفالاتهم متمنين لهم المزيد من التقدم والرخاء".

وتمتلك سلطنة عُمان موقعًا استراتيجيًا حيث تقع في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتطل على ساحل يمتد 3165 كيلومترًا يبدأ من أقصى الجنوب الشرقي حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي، ممتدًا إلى بحر عُمان حتى ينتهي عند مسندم شمالًا، ليطل على مضيق هرمز الإستراتيجي حيث مدخل الخليج العربي ، وترتبط حدود عُمان مع المملكة غربًا، ويتبعها عدد من الجزر الصغيرة في بحر عُمان ومضيق هرمز ، وتبلغ مساحة سلطنة عُمان 309.500 كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد سكانها 4,445,262 نسمة.



علم سلطنة عمان



وتتميز جغرافية السلطنة بوجود سلسلة جبال الحجر التي تمتد من منطقة رؤوس الجبال في رأس مسندم (حيث يقع مضيق هرمز بوابة الخليج) إلى رأس الحد أقصى امتداد للجزيرة العربية من جنوبها الشرقي المطل على المحيط الهندي.



وتمثل مبايعة الإمام أحمد بن سعيد الذي كان والياً على صحار وما حولها في عام 1744م بداية لحقبة جديدة في التاريخ العُماني، استمرت بمراحلها المختلفة على امتداد أكثر من مائتين وثلاثة وسبعين عامًا حتى الآن.