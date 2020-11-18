انتهاء الدورة التدريبية لتدريب العاملين بقطاع التخطيط على "المفاهيم التخطيطية"

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أهمية الدورات التدريبية فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية والتى تركز فى أحد محاورها على تدريب العنصر البشرى من خلال بناء قدرات العاملين، بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

ونظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دورة تدريبية بعنوان " المفاهيم التخطيطية للمراكز والمدن بالمحافظات"، استهدفت العاملين بمديريات الخدمات و التخطيط على مستوى مراكز المحافظة، والتى أقيمت على مدار 5 أيام بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بهدف صقل المهارات والاتجاهات الايجابية للعاملين بإدارتى التخطيط والمتابعة على المستوى المحلى فيما يتعلق بتقديم المفاهيم التخطيطية العامة حتى يكون لديهم القدرة على إعداد خطط سنوية تتوافق مع خطة الدولة وكذلك تزيد من الأثار التنموية للاستثمارات الحكومية.

وتناول البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها توضيح مفهوم التنمية والتخطيط ودوره فى إحداث التنمية، وربط الخطط المحلية بخطة الدولة وبرنامج العمل الحكومي، وأهمية التنسيق بين المراكز على مستوى كل محافظة ، وتحليل الفجوات والمؤشرات المرتبطة به، مع إجراء التطبيقات العملية وتحديد الأوليات والمفاضلة بين المشروعات، بالإضافة إلى التعرف على مفاهيم وأدوات متابعة وتقييم المشروعات.

كما يستفيد المتدرب من إعداده على إمكانية تحديد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم وتحديد أولويات التنمية المحلية وقياس الاثر التنموى للمشروعات و المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية واختيار المشروعات الأفضل وإعداد خطة استثمارية سنوية .