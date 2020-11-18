المتهم بقتل خالته فى بولاق الدكرور: حاولت سرقة مجوهراتها

كتب أحمد الجعفرى

اعترف عاطل متهم بقتل خالته فى منطقة بولاق الدكرور بالاتهامات المسندة إليه؛ وقال فى التحقيقات، أنه قرر الاستيلاء على مشغولات ذهبية خاصة بخالته، لعلمه باحتفاظها بها داخل منزلها، واحتياجه للمال.

وتابع المتهم فى اعترافاته أنه توجه لمنزل المجنى عليها فى ساعة متأخرة من الليل قاصدًا سرقته؛ إلا أنها اكتشفت وجوده، وحينما همت بالصراخ كتم أنفاسه، وسدد لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، وفر هاربًا وبحوزته المسروقات.

ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل خالته، بتسديد عدة طعنات لها، لسرقة مصوغاتها الذهبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها مصابة بعدة طعنات، وأشارت التحريات التى أجراها المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى تورط ابن شقيقتها فى ارتكاب الجريمة، لسرقة مصوغاتها الذهبية.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واستعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.