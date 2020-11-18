القبض على 8 إرهابيين بينهم امرأة في صلاح الدين بالعراق

وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، القبض على 8 إرهابيين من بينهم امرأة في صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية،"مبيِّنةً، أنه"خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأضافت، أنه"تم تدوين أقوالهم وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصل تسلُّم أصولي".