القبض على شخص أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله فى المنيا

كتب محمد أسعد

تمكنت شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار من ضبط أحد المواطنين أثناء قيامه بالحفر خلسة داخل منزله، والذى يقع داخل الكتلة السكنية بمركز البهنسا بمحافظة المنيا والخاضعة لقطاع الآثار الإسلامية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أنه فور ابلاغ المجلس الاعلى للآثار من قبل الجهات المعنية تم تشكيل لجنة من الاثريين المتخصصين من الآثار المصرية والإسلامية للمعاينة برئاسة مدير آثار البهنسا.

وأشار الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الاعلي للآثار، انه بعد المعاينة تبين وجود حفرة في أرضية بدروم المنزل بمقاسات 70 سم× 70سم وبالنزول فيها وجدت حجرة على عمق 4 متر عثر بالجدار الغربى لها على فتحة بها كتلة حجرية عليها كتابات بالخط الهيروغليفية معناها مشرف الصحراء ويرجح أن هذه الكتلة من أساسات معبد من العصور المتأخرة.

وأكد د. أسامة طلعت أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة من قبل اللجنة.