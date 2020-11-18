وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان اليوم الأربعاء، أن المصابين بالفيروس يتوزعون على سجن روميه المركزي (بمحافظة جبل لبنان) بعدد 549 حالة، وسجن البترون (شمالا) بعدد 4 حالات، وسجن زحلة (بمحافظة البقاع) بعدد 10 حالات، ومركز الاحتجاز بوحدة شرطة بيروت بعدد حالتان اثنتان، إلى جانب 10 حالات أخرى تتوزع على مراكز الاحتجاز الخاصة بوحدة الشرطة القضائية.