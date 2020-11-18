وأضاف بوتين - خلال اجتماع الحكومة لمناقشة هذه المسألة، حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - " للأسف، وضعنا ليس سهلاً، لذلك سنتحدث عنه بمزيد من التفصيل" .. مشيرا إلى أن هذا الموضوع يبقى بشكل أو بآخر في مجال الاهتمام وفي مجال الرؤية .

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم، تسجيل 20 ألفا و 985 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4174 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي مليونا و 991 ألفا و 998 إصابة.

يذكر أن إصابات كورونا في روسيا زادت مع انطلاق الموجة الثانية لتفشي الوباء، حيث سجلت أرقاماً قياسية خلال الأيام الأخيرة.