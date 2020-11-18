الدفاع المدنى السعودى يحذر من أمطار رعدية على أجزاء متفرقة بالمملكة

كتب محمد سعودي

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية ، المواطنين بتوخي الحذر، لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، تبوك، حائل الجوف، المنطقة الشرقية، والقصيم.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانا عبر حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه :"وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فهناك فرصة لازدياد هطول الأمطار الرعدية - ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر بها مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف والمنطقة الشرقية )".



الدفاع المدني السعودي عبر تويتر

وأضاف البيان :" كذلك يصحب هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة (القصيم ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة" ، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .