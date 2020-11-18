وناقش الجانبان نتيجة الاجتماع التشاوري الأمني الثاني والخمسين الذي أُجري أكتوبر الماضي، وأكدا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية اعتمادا على الموقف الدفاعي المشترك للتحالف.



ويشير الاجتماع التشاوري الأمني إلى محادثات سنوية بين وزيري دفاع البلدين، وانعقد الاجتماع الشهر الماضي في واشنطن بين سو ووزير الدفاع الأمريكي آنذاك إسبر.



وذكر البيان الصحفي أن "الوزيرين سو وميلر تحدثا عن أهمية مواصلة التواصل لتعميق التعاون الثنائي.. وتعهدا بمواصلة العمل من أجل المصالح الأمنية المشتركة للتحالف".



من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في بيان - إن سو وميلر تعهدا بمواصلة التعاون لتطوير التحالف "بطريقة متطلعة إلى المستقبل ومفيدة للطرفين"، مضيفة أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من وزير الدفاع الأمريكي.



ويعد هذا الاتصال هو الأول بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي، بعد أن تولى منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري إثر إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر.