كانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت أمس أن سبعة صواريخ سقطت بالمنطقة الخضراء وخارجها .. مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 5 آخرين.