بغداد (أ ش أ)

نفى التحالف الدولي في العراق، اليوم الأربعاء، وقوع إصابات في صفوفه جراء إطلاق صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم "داعش"، العقيد مايلز كاغينز، وفقا لقناة (الحرة) العراق، اليوم الأربعاء، إن عمليات القصف التي تعرضت لها المنطقة الخضراء أصابت قاعدة عراقية إلى جانب بعض المواقع المدنية.