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الإمارات.. مدير يهجم على شركته ويهدد بحرق نفسه للحصول على متأخراته بدبى

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:00 ص
الإمارات.. مدير يهجم على شركته ويهدد بحرق نفسه للحصول على متأخراته بدبى شرطة دبى
كتب محمد جمال

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أحالت النيابة العامة فى دبى، مديراً آسيوياً اقتحم مقر عمله في شركة مقاولات، مصطحباً معه قارورة بنزين، وهدد مدير إدارة الحسابات بحرق «المقر» وحرق نفسه إذا لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، وقالت النيابة العامة في ملخص القضية، إن المتهم هدد شفاهة مدير الحسابات بارتكاب جناية ضد نفسه، بعد اقتحام مقر عملهما، وفي حوزته قارورة بنزين كان سيحرق بها نفسه ومكاتب الشركة.

وشهد الشرطى القائم بالضبط في التحقيقات،بحسب " البيان" بأنه توجه إلى مقر الشركة المشار إليها بموجب بلاغ حول مشكلة في مقر شركة مقاولات، ولدى وصوله شاهد المتهم واقفاً في مكتب مدير الحسابات.

وفي حوزته كمية من البنزين، مشيراً إلى أن الأخير كان ينوي حرق نفسه وحرق مقر الشركة إذا لم يحصل على متأخراته، وهو ما أقر به المتهم نفسه لدى استجوابه بعد نقله إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية تمهيداً لتحويله إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية.


الإمارات

البنزين

دبى

أبو ظبى

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