الأدوية العشبية تظهر نتائج واعدة فى مكافحة فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

دعا باحثون في الصين والولايات المتحدة، إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول الآثار الوقائية المحتملة للمنتجات الطبيعية والأدوية العشبية على عدوى فيروس كورونا.

وفي مقال نُشر في مجلة Frontiers in Pharmacology ، ناقش الفريق الطبي، المنتجات الطبيعية التي أظهرت تأثيرًا مثبطًا على فيروس كورونا، والأدوية العشبية التي تم اختبارها كعلاجات محتملة لـ COVID-19.

اقترح الباحثون أنه بينما ينتظر العالم علاجات فعالة ولقاحًا متاحًا تجاريًا ، فإن إعادة استخدام المنتجات الطبيعية والأدوية العشبية كأدوية وقائية يمثل نهجًا واعدًا على الأقل لإبطاء انتقال فيروس كورونا.



علاجات طبيعية لكرونا

لا تتوفر لقاحات أو علاجات فعالة



منذ أن بدأ تفشي COVID-19 لأول مرة في ووهان ، الصين ، أواخر العام الماضي (2019) ، اجتاح الوباء العالم ، ودمر الصحة العامة والاقتصاد العالمي.

على الرغم من أن العديد من اللقاحات المرشحة تخضع للتقييم في التجارب السريرية ، إلا أنه لم تتم الموافقة على استخدام أي لقاح ، كما أن فعاليتها على المدى الطويل غير مؤكدة.

إلى جانب تطوير اللقاح ، تم تركيز الجهود المكثفة أيضًا على إيجاد وسائل وقائية فعالة ضد كورونا بين السكان المعرضين لخطر كبير. ومع ذلك ، قدمت دراسات قليلة أدلة على نتائج مُرضية ، كما يقول تشين وزملاؤه.

من الناحية التاريخية ، تم استخدام المنتجات الطبيعية والأدوية العشبية للوقاية من الالتهابات الفيروسية وتظهر بشكل عام فعالية إيجابية وسمية مقبولة ، كما يقول الباحثون.

الآثار المحتملة للمنتجات الطبيعية والأدوية العشبية



نشر الفريق الطبي، مراجعة تلخص بعض النتائج الحديثة فيما يتعلق بالفعالية المحتملة للمنتجات الطبيعية والأدوية العشبية في تثبيط عدوى كورونا.

يقول الباحثون إن هذه المركبات الطبية المشتقة من النباتات قد تعطل ارتباط كورونا بالخلايا المضيفة (من خلال السنبلة) ، على الرغم من أن نشاطها الحيوي المضاد للفيروسات يتطلب مزيدًا من التحقيق.

ولكن نوه الباحثون أن العديد من هذه الدراسات لا تزال في مراحلها الأولية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل السريرية لفحص التأثيرات المضادة للفيروسات للمركبات.

إحدى هذه التجارب هي التحقيق في النشاط المناعي والمضاد للفيروسات لزيت بذور حبة البركة بين المرضى البالغين في المستشفى مع COVID-19. تقوم تجربة أخرى حاليًا بتجنيد المشاركين لدراسة فعالية فيتامين سي في تقليل الوفيات بين المرضى.

ماذا استنتج المؤلفون؟



في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية ، يقول الفريق إن استكشاف العلاجات الوقائية المشتقة من طب الأعشاب يمثل على الأرجح نهجًا واعدًا وعمليًا لاحتواء الوباء.

قال الباحثون إن المنتجات الطبيعية والأدوية العشبية لها سجل حافل في علاج التهابات الجهاز التنفسي وقد تمت الموافقة على العديد منها كأدوية أو إضافات غذائية بدون وصفة طبية.