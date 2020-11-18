اليوم السابع
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استقالة وزير داخلية ولاية مكلنبورج الألمانية لشرائه سلاحا من يمينى متطرف

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:00 ص
استقالة وزير داخلية ولاية مكلنبورج الألمانية لشرائه سلاحا من يمينى متطرف وزير داخلية ولاية مكلنبورج الألمانية لورنز كافييه
وكالات

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أعلن لورنز كافييه وزير داخلية ولاية مكلنبورج فوربومرن شمالى ألمانيا، استقالته عقب انتشار فضيحة شرائه سلاحا من بائع مرتبط بـ"التيار اليميني المتطرف" في البلاد، وقال كافييه، في بيان عبر موقع الوزارة: "اشتريت سلاحا من شخص كان يجب ألا اشتريه منه، الشيء الخاطئ هو ليس شرائي السلاح، إنما طريقة تعاملي مع الفضيحة، وأعتذر بسبب ذلك"، بحسب " روسيا اليوم".

وأعرب عن رفضه أنباء بعض وسائل الإعلام، التي تظهره وكأنه مقرب من اليمين المتطرف، لافتا إلى أنه لم يعد يمتلك القدرة على الاستمرار في منصب وزارة الداخلية بالولاية.

ويعتبر كافييه أقدم وزير في ولاية ألمانية، إذ يشغل منصبه منذ 14 عاما.

 


لورنز كافييه

ألمانيا

اليمين المتطرف

برلين

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