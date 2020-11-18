إغلاق 5 منشأت متنوعة وسط الإسكندرية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية إغلاق عدد 5 منشآت متنوعة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك فى حملة مكبرة شنها الحى، كما تم وقف أعمال ترميم بدون ترخيص، والتحفظ على تشوينات اخشاب ومواد بناء، ورفع عدد كبير من حالات الإشغالات، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمقاهى، الكافيهات، المطاعم، والكافتيريات، وفى إطار حملات التصدى لمخالفات البناء ورفع الإشغالات.

وأشار حى وسط الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، للمرور على المطاعم والكافيهات والمقاهى والكافيتريات ؛بالإضافة إلى رصد مخالفات البناء، وحالات الإشغالات والتعديات

حيث تم خلال الحملة المرور على شوارع: سويتر؛مصطفى إسماعيل؛ دينو قراط، قيصر، مارك انطوان، والدكتور مصطفى رمضان، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من السلطات المختصة بالمطاعم والمقاهى ؛بالإضافة إلى التفتيش على تراخيص المحلات ؛ رصد مخالفات البناء، ورفع الإشغالات والتعديات

وتم خلال الحملة إغلاق عدد 5 منشآت؛ عبارة عن: مطعم، محل جيلاني؛ مقهى ؛ و2 مكتبة، لوجود بعض المخالفات الجسيمة، وعدم الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تم إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بأحد العقارات ب 6 شارع الدكتور مصطفى رمضان مع بورسعيد _الإبراهيمية، وكذا التحفظ على تشوينات اخشاب ومواد بناء بأحد العقارات بـ25 شارع مصطفى إسماعيل مع سويتر، ورفع عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة والحواجز.

وقد شارك فى الحملة إدارات: التنظيم؛ المتابعة؛ رخص المحلات، إشغال الطريق، الأزمات والكوارث، ومعاون رئيس الحى للخدمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.