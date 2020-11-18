إطلاق اسم مدير مدرسة ضحية كورونا على إحدى قاعات "دسوق الثانوية" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قرر الدكتور السعيد الطنطاوي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق اسم المهندس ذكرى عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية، على قاعة الأسماك بمدرسة دسوق الثانوية الزراعية المشتركة.

فقد لقي ذكري عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، مصرعه متأثراً بفيروس كورونا، بمستشفى الحميات ، لمعاناته من نقص الأكسجين، برغم وضعه في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.

وأكد مصدر طبي بمستشفى حميات دسوق، أن المستشفى استقبلت الحالة منذ 10 أيام، وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد إجراء التحاليل والأشعات تقرر حجزة بالعناية المركزة بالمستشفى لظهور إصابته بالفيروس، ونقص نسبة الأكسجين بالدم.

وأضاف المصدر الطبي لـ " اليوم السابع "، أن حالته الصحية تدهورت بشكل سريع، وذلك لإرتفاع وظائف الكلي الأمر الذي أدي إلي إصابته بفشل كلوي، وتم التنسيق لها لدخول عناية بلطيم. وتم تزويدها بإسطوانة أكسجين إضافية أثناء النقل لبلطيم إلا أنه توفي أثناء النقل.