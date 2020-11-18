إسبانيا تشيد بقرار الحوار السياسى الليبى إجراء انتخابات العام المقبل

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أعربت الحكومة الإسبانية عن ترحيبها بقرار منتدى الحوار السياسى الليبى الخاص بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى ليبيا فى 24 ديسمبر 2021.

وأكدت الحكومة الإسبانية - فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الأربعاء- أنها تشجع المشاركين فى المنتدى على الحفاظ على روح التوافق هذه فى الدورات المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاقيات حول التحضير للانتخابات والقرارات المحورية الأخرى.

كما أشادت بالمساهمة المهمة فى المنتدى من جانب الـ 17 امرأة اللاتى شاركن، وأعلن توصياتهن لزيادة دور المرأة فى السياسة فى ليبيا.

وعبرت إسبانيا مجددا عن تقديرها لتفانى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا، ستيفانى ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى البحث عن حل سياسى يوفر للشعب الليبى أفقًا للسلام والاستقرار والازدهار فى ليبيا موحدة.