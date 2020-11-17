202 مليون و 782 ألف جنيه قروضاً من تنمية المشروعات للشباب بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 202 مليون و 782 ألف و153 جنيه فى الفترة من 1/1/2020 حتى 31 / 10/ 2020 لتمويل 8514 مشروع ما بين ( متوسط وصغير ومتناهى الصغر) ، لتوفير 13 ألف و 549 فرصة عمل حقيقة للشباب الجاد الراغب فى حياة كريمة .

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقة وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد فى الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه أكد وائل العاصى مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 37 مليون و 587 ألف و965 جنيه ( إقراض مباشر) لتمويل 166 مشروع وتوفير 658 فرصة عمل، كما تم تقديم 127 مليون و 495 ألف و 335 جنيه (إقراض متناهى الصغر) لتمويل 7811 ألف مشروعاً ، وتوفير 12 ألف و 127 فرصة عمل، و تقديم 37 مليون و 698 ألف 853 جنيه ( إقراض جهات وسيطة - بنوك) ، لتمويل 537 مشروع وتوفير 765 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومى ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنه تم إصدار 434 رخصة نهائية و416 رخصة مؤقتة و448 رقم قومى و 1061 سجل تجارى و 1107 بطاقة ضريبية وتتفيذ 20 ندوة للتعريف بما يقدمه الجهاز من قروض ومنح وأنشطة مختلفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء،بالإضافة إلى المشاركة فى مهرجان الشرقية للهجن العربية بعدد من مستفيدى الجهاز بعرض المنتجات التراثية وكذلك المشاركة فيمعرض أهلا رمضان بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية.

وتصدياً لمواجهة فيروس كورونا أكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه تم تأجيل الأقساط المستحقه للمتضررين من عملاء الجهاز بسبب إنتشار الفيروس ، وكذلك إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات المتضررة من فيروس كورونا ( القرض المعبرى ) ولمدة سنة منها 3 شهور سماح بحد أقصى مليون جنيه وذلك بغرض مواكبة مصاريف النشاط فى الفترة الراهنة والتى هى عبارة عن إيجار المكان ومصاريف العمال وأى مصاريف أخرى ، بالإضافة إلى توفير نماذج من الإجراءات الوقائية والإحترازية لتفادى فيروس كورونا بجميع الأنشطة ( تجارية – صناعية – خدمية) وذلك لجميع عملاء الجهاز للعمل بها.