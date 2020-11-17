وزير الخارجية الروسى: استعادة الحوار بين موسكو وبرلين يلبى مصالح أوروبا

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن استعادة الحوار القائم على الاحترام المتبادل بين موسكو وبرلين يلبي مصالح أوروبا بالكامل.

وقال لافروف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نحن على ثقة من أن استعادة الحوار القائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين موسكو وبرلين من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع في أوروبا"، مُعربًا عن اهتمام بلاده بضرورة تجاوز هذه الفترة من التوترات في العلاقات الثنائية بين روسيا وألمانيا.

وأضاف "أصبحت الاتهامات التي لا نهاية لها والإنذارات والتهديدات الموجهة إلينا أداة روتينية في السياسة الخارجية لألمانيا"، مضيفا أن التوترات الحالية بين البلدين تكلف بشدة شعوب أوروبا، وأن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي استمرت في التدهور خلال السنوات الأخيرة، مُشددًا على أن هذا ليس خطأ موسكو.