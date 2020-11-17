اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:56 م
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والد الننى: نجلى لا يعانى أى أعراض مرضية ولا صحة لقدومه لمصر بطائرة خاصة.. فيديولايف

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:12 م
والد الننى: نجلى لا يعانى أى أعراض مرضية ولا صحة لقدومه لمصر بطائرة خاصة.. فيديولايف محمد الننى

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قال الكابتن ناصر النني والد النجم محمد النني لاعب أرسنال ونجم منتخب مصر إنه تحدث مع نجله وكان فى التمرين وكان بحالة جيدة وبعدها بنحو نصف ساعة ظهرت نتيجة التحاليل التى أكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يعانى أى أغراض للمرض، وأكد أنه تحدث مع اليوم وكان بحالة جيدة ولم تظهر أى أغراض مرضية عليه.
 
ونفى والد النني ما تردد عن قدومه إلى مصر على طائرة خاصة، وأكد أنه لم يغادر مكانه وأنه تم عزله بعيدا عن الفريق في غرفة خاصة بمفرده.
 
ولفت ناصر النني إلى أن المسحة الثانية سيتم عملها في مصر وأنه مطمئن بحالة نجله، مؤكدا أن مسؤلي فريق الأرسنال يتواصلون مع طبيب المنتخب للاطمئنان علي النني.
 
 
وقال والد النني "عسي أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم"، وأكد أن الجميع ينتظر مباراة اليوم ويتمني التوفيق للمنتخب، وأكد أن اهتمام الجماهير في مصر بمحمد ودعائهم له وسؤالهك عليه أسعده وجعله يشعر بمدى محبة الناس لنجله.
 
وأكد والد الننى أنه كان يتمنى أن يكون محمد النني  محمد صلاح ضمن فريق المنتخب في مباراة اليوم لكنها مشيئة الله التي يراها خيرا على اي حال.
 
ونفى والد النني أن يكون اللاعب أصيب بالفيروس في إنجلترا مؤكدا انه لعب المباراة الماضية، وتم عمل مسحة له قبلها، وكانت سلبية ولفت إلى أنه سيأتي إلى مصر بعد مباراة اليوم ويستعد المسحة الثانية
 
وعن شهور اللاعب بعد خبر إصابته أكد والد الننى أنه حمد الله كثيرا ويعلم يقينا أن ما أصابه خيرا له وكان من الممكن أن يكون بخير ويلعب اليوم ويصاب في المباراة
 
وأكد والد النني أن حصوله علي شارة فريق الأرسنال كان حلم حياته وهي نادرا ما تحدث في أوروبا ان يحصل لاعب مصري علي شارة الفريق وتقدم بالشكر لكل من يدعو لمحمد بالشفاء داعيا الله أن يشفيه هو ومحمد صلاح نجم منتخب مصر.

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