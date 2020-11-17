نصائح للتغلب على البرد والسعال وتقوية المناعة فى الشتاء

كتبت فاطمة خليل

تتزايد أعراض البرد والسعال والأنفلونزا والحمى في فصل الشتاء، وتتراوح أعراض أمراض الشتاء ما بين جفاف العين وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والغثيان من بين الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا، في هذا التقرير نقدم مجموعة من النصائح للتغلب على البرد والسعال ولتقوية المناعة في فصل الشتاء بمجموعة من العلاجات المنزلية التي تنظف مجرى التنفس وتعزيز مناعتك، وفقا لموقع "تايمز أوف انديا".

تناول عصير قصب السكر



عصير قصب السكر متوفر بسهولة في السوق إذا كنت لا تحب العصير ، يمكنك مضغ بعض قصب السكر الخام لجني فوائده الصحية يساعد على تطهير الكبد وإزالة السموم منه ويمنح جهاز المناعة لديك الدفعة التي يحتاجها بشدة كما أنه يقلل من الخمول ويحسن مزاجك ويفضل تناوله بين وجبتين.

حليب الكركم



يُطلق على حليب الكركم أيضًا اسم الحليب الذهبي، وهو أحد أسهل العلاجات المنزلية لمحاربة الآثار السيئة لتلوث الهواء ولتنظيف الرئة، لتحضير حليب الكركم ، فقط أضف 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الحليب واتركه حتى يغلي ثم أشربه ويمكنك أيضًا إضافة بعض الزعفران لتعزيز الطعم وزيادة فوائد المشروب.

ولهذا المشروب خصائصه المضادة للالتهابات ويمكنها تسريع عملية الشفاء أثناء السعال والبرد والأنفلونزا.

كن نشطا بدنيا



إذا لم تستطع المشي، فقم ببعض التمارين الخفيفة في المنزل. يمكنك أيضًا المشي داخل منزلك في الشرفة أو القيام بتمرين السلم السريع.

حافظ على رطوبة جسمك



الماء يساعد في طرد السموم من الجسم يعد الحفاظ على رطوبة جسمك أمرًا في غاية الأهمية لأنه يساعد على منع الأمراض ويسرع عملية الشفاء.

أضف الأطعمة التي تحتوى على "بيتا كاروتين"



يساعد بيتا كاروتين في السيطرة على الالتهاب الناتج عن وجود الجذور الحرة والملوثات في البيئة بعض المصادر الشائعة للبيتا كاروتين تشمل بذور الحلبة والسبانخ والخس.