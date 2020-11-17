مهتز نفسيا يرتكب مذبحة.. قتل أمه وأخته وشرع فى قتل زوج شقيقته بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة حدائق الأهرام بالجيزة اليوم الثلاثاء، جريمة بشعة حيث قتل مهتز نفسيا والدته، وشقيقه، وشرع فى قتل زوج شقيقته طعنا بسكين، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يعانى من مرض نفسى، قتل والدته، وشقيقته، بتسديد عدة طعنات لهما، ثم شرع فى قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسى، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.