اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:27 م
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 22 فردا من قوات الأمن في هجوم لطالبان بإقليم بدخشان الأفغاني

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:54 م
مقتل وإصابة 22 فردا من قوات الأمن في هجوم لطالبان بإقليم بدخشان الأفغاني العنف في أفغانستان
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 فردا على الأقل من الشرطة المحلية وإصابة 10 آخرين في هجوم بإقليم بدخشان الواقع شمال شرقي البلاد، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وقال المصدر - لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية - إن مسلحي طالبان هاجموا موقعا أمنيا في مديرية "جورم" بإقليم بدخشان مساء أمس وتمكنوا من أسر 4 عناصر من الشرطة المحلية، مضيفا أن "طالبان أشعلت النيران في مركبتين عسكريتين واستولت على معدات عسكرية في الموقع."

من جهتها، قالت شرطة الإقليم إن 10 عناصر على الأقل من قوات الأمن قتلوا أو أصيبوا من جراء الهجوم، مضيفة أنه تم دحر الهجوم الذي شنته الحركة من قبل قوات الأمن.


قوات الأمن الافغانية

إقليم بدخشان

طالبان

افغانستان

اخبار افغانستان

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