مقتل وإصابة 22 فردا من قوات الأمن في هجوم لطالبان بإقليم بدخشان الأفغاني

أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 فردا على الأقل من الشرطة المحلية وإصابة 10 آخرين في هجوم بإقليم بدخشان الواقع شمال شرقي البلاد، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.
وقال المصدر - لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية - إن مسلحي طالبان هاجموا موقعا أمنيا في مديرية "جورم" بإقليم بدخشان مساء أمس وتمكنوا من أسر 4 عناصر من الشرطة المحلية، مضيفا أن "طالبان أشعلت النيران في مركبتين عسكريتين واستولت على معدات عسكرية في الموقع."
من جهتها، قالت شرطة الإقليم إن 10 عناصر على الأقل من قوات الأمن قتلوا أو أصيبوا من جراء الهجوم، مضيفة أنه تم دحر الهجوم الذي شنته الحركة من قبل قوات الأمن.
مقتل وإصابة 22 فردا من قوات الأمن في هجوم لطالبان بإقليم بدخشان الأفغانيالثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:54 م
العنف في أفغانستان
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أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم الثلاثاء، بمقتل 12 فردا على الأقل من الشرطة المحلية وإصابة 10 آخرين في هجوم بإقليم بدخشان الواقع شمال شرقي البلاد، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.
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