محافظ الغربية يتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اليوم بجولة تفقدية فى مدينة المحلة يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، حيث تفقد أعمال الرصف للطريق المؤدى للمنطقة الصناعية بالمحلة، وأوضح المهندس المسؤول أنه تم تقسيم الطريق إلى أربع مراحل تم الإنتهاء من ثلاثة منها وجارى الانتهاء من المرحلة الرابعة خلال الأسبوع القادم بطول ٦٠٠ م، كما تم الانتهاء من أعمال الردم وجارى وضع السن.

كما تفقد المحافظ المنطقة الصناعية بالمحلة حيث تم الانتهاء من كافة أعمال المبانى والكهرباء والمياه والإنارة ولم يتبقى سوى الطبقة الأخيرة للطرق الداخلية بالمنطقة، واختتمت الجولة بتفقد شارع نعمان الأعصر بالمحلة ووجه رئيس مركز ومدينة المحلة بعمل حملة نظافة مكبرة بالشارع وحملة إشغالات موسعة.