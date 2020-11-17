اليوم السابع
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مؤسسا تويتر وفيس بوك يدفعان عن المحتوى.. دورسى: ارتكبنا خطأ فى قصة هانتر بايدن

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:26 م
مؤسسا تويتر وفيس بوك يدفعان عن المحتوى.. دورسى: ارتكبنا خطأ فى قصة هانتر بايدن جاك دورسى
كتبت رباب فتحى

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دافع كلا من جاك دورسى، مؤسس تويتر، ومارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيس بوك، عن قرارات المحتوى السياسى خاصة المتعلق بالانتخابات. وافتتح دورسي وزوكربيرج شهادتهما بالإقرار بالأسئلة المتعلقة بالطريقة التي تعاملت بها شركتهما مع المحتوى السياسي، وخاصة المحيط بالانتخابات.

وقال دورسي، إنه أدرك أن تويتر ارتكب خطأ في الطريقة التي تعامل بها مع قصة نيويورك بوست عن هانتر بايدن، قائلاً إن الشركة تحركت بسرعة لتحديث سياساتها بشأن المواد المخترقة.

قال زوكربيرج عن الانتخابات، "مما رأيناه حتى الآن، عملت أنظمتنا بشكل جيد".


زوكربيرج

دورسى

الانتخابات الامريكية

التواصل الاجتماعى

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