لقاح مودرنا للوقاية من كورونا يتطلب جرعتين يفصل بينهما شهر

كتبت فاطمة خليل

أكد الخبراء أن لقاح شركة مودرنا للوقاية من كورونا يتطلب جرعتين أو حقنتين يفصل بينهما شهر، وهذا يعني أنه يتطلب مضاعفة كميات اللقاح، وقد أعلنت شركة مودرنا أمس أن لقاحها من فيروس كورونا في التجارب السريرية لكن الناس سيحتاجون إلى جرعتين، مما قد يجعل التوزيع أكثر تعقيداً، علاوة على أن الناس قد يحتاجون إلى جرعات معززة إضافية لاحقًا.





وبحسب موقع "إنسايدر" قال الرئيس التنفيذي لشركة Moderna، ستيفان بانسل، إن الشركة تخطط لإنتاج 100 مليون جرعة - كافية لتطعيم 50 مليون شخص - بحلول نهاية مارس 2021.

وقالت شركة فايزر في المراحل السابقة من التجارب السريرية إن مستويات الأجسام المضادة المعادلة للفيروسات لدى المشاركين زادت بعد جرعة ثانية، لكن اللقاح ذي الجرعة المزدوجة سيتطلب ضعف عدد القوارير والحقن والثلاجات وزيارات العيادة في وقت تكون فيه هذه الموارد محدودة بالفعل.

ولقاح مودرنا، لا يتطلب تجميدًا عميقًا، حيث قالت الشركة أمس الاثنين إنه يمكن تخزينها في درجات حرارة الثلاجة القياسية لمدة تصل إلى شهر لكن يمكن أن تتضاعف التحديات إذا اتضح أن الناس بحاجة إلى إعادة التطعيم بانتظام.

جدير بالذكر أن شركة مودرنا Moderna ، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها ماساتشوستس الأمريكية، قد أعلنت أمس الاثنين أن لقاحها فعال بنسبة 94.5 ٪ في الوقاية من كورونا، وبذلك تعد ثاني شركة أمريكية تقدم نتائج إيجابية من المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، ففي الأسبوع الماضي ، أفادت شركتا Pfizer و BioNTech أن لقاحهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪.