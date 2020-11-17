اليوم السابع
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لحظة انهيار جرف على بعد أمتار من الشاطئ بجزر الكنارى.. فيديو وصور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:57 م
لحظة انهيار جرف على بعد أمتار من الشاطئ بجزر الكنارى.. فيديو وصور لحظة سقوط الجرف
كتب هيثم سلامة

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في مشهد مخيف، عاش المصطافون لحظات مرعبة عقب انهيار جرف عملاق على أمتار قليلة من الشاطئ في جزر الكنارى، بينما لم يسجل خسائر في الأرواح، والتي خلفت سحابة ضخمة من الدخان الكثيف.

 

لحظة انهيار جرف على بعد أمتار من الشاطئ في جزر الكنارى (1)

 

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جزيرة لاجوميرا وسط مخاوف أن يكون أحدا محاصرا تحت أنقاض الجرف التي سقطت بالقرب من الشاطئ وخلفت سحابة ضخمة من الدخان يمكن رؤيتها من على بعد أميال.

لحظة انهيار جرف على بعد أمتار من الشاطئ في جزر الكنارى (3)

 

ووقع الحادث في وقت متأخر على شاطئ أرغاغا بإحدى المنتجعات الشهيرة بينما كانت الكثير من العائلات تجلس على الشاطئ تستمتع بالمشروبات وسجل المصطافين بكاميرا هواتفهم لحظة سقوط الجرف في البحر، مما أدى إلى قذف صخور ضخمة باتجاه عدد المتواجدين على الشاطئ.

وتشير التقارير إلى وجود بعض المشاة في المنطقة خلال لحظة انهيار الجرف ، مع العلم أن كان هناك علامات تحذير لخطر سقوط محتمل ، في أي لحظة، حيث هرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وتم استخدام الكلاب للتعرف على أي شخص قد يكون تحت الأنقاض.

وأوضح التقرير، أنه اغلق الشاطئ لوجود شقوق ضخمة في المنحدرات ويخشى الخبراء من سقوط المزيد وسط تقارير إلى دفن العديد من المراكب ، ولكن حتى الآن لا توجد تقارير عن فقدان أي شخص ولفت التقرير، أن علميات الطوارئ ستطلب من السكان المحليين بيان جميع أفراد عائلاتهم.

وقال رئيس حكومة جزيرة لا غوميرا ، كاسيميرو كوربيلو ، إنهم متفائلون بعدم وقوع ضحايا لأنه قبل لحظات من الانهيار، كانت هناك انهيارات أرضية صغيرة في المنطقة تسببت في ابتعاد الأشخاص الموجودين هناك، كما كانت هناك طائرات هليكوبتر تتفقد المنطقة .

 


جزر الكنارى

سقوط جرف

جزيرة لا غوميرا

انهيار جرف فى جزر الكنارى

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