لجنة الإشتراطات العمرانية والبنائية بسوهاج تواصل أعمالها بالجامعة.. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، جانب من إجتماع لجنة وضع الإشتراطات العمرانية والبنائية بمدينتي سوهاج وجرجا، بقاعة مجلس كلية الهندسة بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور احمد القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور احمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، ولفيف من أعضاء اللجنة من الجامعة وديوان عام المحافظة.

وألقى الدكتور أحمد عزيز، بكلمة مختصرة رحب فيها بوجود الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج بالحرم الجامعي الجديد، مشيداً بالتواصل المستمر والتعاون الملموس بين ديوان عام المحافظة والجامعة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، لافتاً إلى أن تقنين الإشتراطات البنائية في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة يعد عمل وطني وقومي، يهدف لتوفير جودة ورغد في حياة المواطنين، موجهاً شكر لفريق عمل اللجنة من ديوان عام المحافظة والجامعة.

ومن جانبه أعرب الدكتور احمد سامي عن سعادته بوجوده بالحرم الجامعي الجديد، للمشاركة في أعمال لجنة الاشتراطات البنائية من خلال الإستعانة بالعلماء والمختصين من الجامعة باعتبارها بيت الخبرة والجهة الاستشارية للمحافظة في كل المشروعات، لافتاً الى توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة في وقت قريب.

ومن جانبه أشاد الدكتور احمد قاسم بجميع اعمال اللجنة، ودور الشباب في إمكانية الاعتماد عليه، موجهاً شكر لنائب المحافظ لدعمه جميع أعمال اللجنة وما تسفر عنه من قرارات.

جدير بالذكر أن اللجنة اتخذت مدينتي سوهاج وجرجا انموذجاً كمرحلة أولى بإعتبار أنهما الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان.



لجنة الإشتراطات العمرانية والبنائية بسوهاج (1)



لجنة الإشتراطات العمرانية والبنائية بسوهاج (2)