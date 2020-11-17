اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:55 م
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كاميرات المراقبة تنقذ "بسمة" من حياة التسول.. فيديو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:12 م
كاميرات المراقبة تنقذ "بسمة" من حياة التسول.. فيديو خطف طفلة - أرشيفية
إعداد : سليم على

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طفلة لم تتجاوز 5 أعوام، تعيش في منطقة السيدة زينب، وقعت فريسة في يد أحد الخارجين عن القانون أراد استغلالها في أعمال التسول، وبدأت تفاصيل الواقعة حين خرجت طفلة تدعى بسمة لشراء طعام من محل مجاور لمسكنها ولكنها اختفت فجأة.
 
العناية الإلهية ساعدت رجال الشرطة فى القبض على خاطفها وإنقاذها من حياة التسول، ونستعرض فى الفيديو التالى تفاصيل الواقعة.
 
فبعد إجراء التحريات اللازمة لجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، فرصدت شابا يصطحب الطفلة لمكان غير معلوم، وبعد ساعات من اختفائها وردت معلومات بتواجدها بجوار مسجد السيدة زينب، واتضح أن الخاطف استغلها فى أعمال التسول، فتمكن رجال الشرطة من تحديد هويته والقبض عليه، وتسليم الطفلة لأسرتها وحبس الشاب بتهمة الخطف والاتجار فى البشر.
 

خطف طفلة

طفلة السيدة زينب

خطف طفلة بالسيدة زينب

التسول

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