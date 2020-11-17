غرق شاب بنهر النيل وشهود عيان: ألقى بنفسه من أعلى كوبرى الساحل

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه غرقا بنهر النيل بمنطقة إمبابة، وذكر شهود عيان أنه ألقى بنفسه من أعلى كوبرى الساحل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، بمنطقة كوبرى الساحل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال جثته.

وذكر شهود عيان أن شابا يدعى "حازم" ألقى بنفسه فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لمروره بأزمة نفسية، وجارى إجراء التحريات، لكشف ملابسات الواقعة.

يذكر أن الاكتئاب من أبرز الأمراض التى تؤدى للانتحار، والتخلص من الذات فيشعر دائما مريض الاكتئاب أنه شخص سئ ويسبب إزعاج وضرر لمن حوله وبالتالى يشعر بالذنب ويفكر فى الانتحار، وقد يتحول لإيذاء الآخرين عن طريق قتل من يحبهم أولا ثم الانتحار، وتظهر على المريض بعض الأعراض التى تدل على إصابته بالاكتئاب مثل العزلة الاجتماعية، الحركة البطيئة والنوم الكثير او عدم النوم.

كما أن مريض الفصام، يعانى من الهلاوس السمعية التى تجعله يفكر فى الانتحار سواء أن يرمى نفسه من مكان عالى أو قتل نفسه باله حادة.