غدا.. فصل التيار الكهربائى عن خط الدوية ببنى سويف لعمل الصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه تقرر فصل التيار عن خط الدوية بمركز بنى سويف ،اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهر غد الأربعاء 18 نوفمبر الجارى ،وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية .

ويتقدم القطاع فى بيان له بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.