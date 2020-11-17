اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:06 م
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غدا.. فصل التيار الكهربائى عن خط الدوية ببنى سويف لعمل الصيانة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:04 م
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن خط الدوية ببنى سويف لعمل الصيانة فصل الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف،أنه تقرر فصل التيار عن خط الدوية بمركز بنى سويف ،اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهر غد الأربعاء 18 نوفمبر الجارى ،وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية .

 ويتقدم القطاع فى بيان له بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

 

 


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