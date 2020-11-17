اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:23 م
خالد صلاح
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طائرات الجيش اللبناني تلقي منشورات تدعو للبقاء بالمنازل للحد من كورونا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:11 م
طائرات الجيش اللبناني تلقي منشورات تدعو للبقاء بالمنازل للحد من كورونا كورونا في لبنان
أ ش أ

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ألقت الطائرات المروحية التابعة للجيش اللبناني منشورات تدعو المواطنين اللبنانيين إلى التقيد بإجراءات وتدابير حالة الإغلاق العام والتزام الحجر المنزلي للحد من تفشي وباء كورونا.
 
وقامت الطائرات المروحية العسكرية بإلقاء المنشورات على مدى اليوم وفي مختلف أنحاء المناطق اللبنانية، في سبيل حث اللبنانيين على البقاء في المنازل وقصر التجول على الأمور والجوانب الضرورية وذلك لكبح انتشار الوباء وخفض أعداد المصابين به.
 
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

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لبنان

اخبار لبنان

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