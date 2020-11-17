ضبط 740 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية و17 قضية مسطحات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم، الثلاثاء، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان تضمنت الجهود ضبط 740 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 138 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 28 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 403 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 167 محكوما عليهم في جنح المخالفات وضبط 4 أحكام جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتمت مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجار إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت تحرير قضيتين امتناع عن بيع سجائر محلية الصنع و6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية.

في مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط (17) قضية شملت ضبط (300) متر غزل مخالف، و(45) جوبيا (صيد مخالف)، وميزان يستخدم في وزن الأسماك، ومركب صيد بدون ترخيص، ومعونة لتجميع الأسماك، وضبط (210) كيلوجرامات أسماك معدة للتهريب، و3 مواتير بحرى، وكسارة ثلج. وتم تحرير المحاضر اللازمة .

وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن، وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.