اليوم السابع
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ضبط 5329 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:33 ص
ضبط 5329 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة حملة على السائقين المخالفين لقرار ارتداء الكمامة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

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اتخذت الإجراءات القانونية قِبل 5329 سائق نقل جماعي، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم تحرير463 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.
 
فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
 
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 463 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5329) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارى استمرار الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
 
 

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