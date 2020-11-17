ضبط 50 شيشة وغلق مقهيين بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،من ضبط 50 شيشة بمقهيين، خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى شرق مدينة كفر الشيخ، شملت شارع سخا الرئيسى، وطريق الدولى طنطا، وشارع البلديه، وشارع الجمهورية، وعبد الهادى راضى، والمصنع وال 47، والأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء رضا النويشى، مساعد مدير الأمن، والمقدم أحمد عبد السلام، مدير شرطة المرافق، والرائد أحمد بسيونى، مباحث شرطة مرافق، وقسم الإزلات والإشغالات بمجلس المدينة، ورضا رجب، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ.

وكان اللواء أشرف موافى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، عقد اجتماعًا بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتعظيم دور الإشغالات، ولشن حملات لرفع الإشغالات وخاصة التعديات على الطر بغرب وشرق العاصمة.